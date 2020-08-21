رياضة | الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لحسم صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لحسم صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن النادي جدد طلبه لإدارة فريق بيراميدز، لضم نجم الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى نادي الزمالك للتعاقد مع لاعب خط الوسط الدولي نبيل عماد دونجا، خلال سوق الانتقالات الحالي من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

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وكشف المصدر، أن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي الزمالك، على تواصل دائم مع مجلس إدارة بيراميدز ووكيل اللاعب، للتوصل لاتفاق بشأن الصفقة.

وأوضح المصدر، أن الزمالك عرض 30 مليون جنيه مصري، للتعاقد مع اللاعب، علماً بأنه مرتبط بعقد مع بيراميدز ينتهي في صيف 2024.

وشدد المصدر، أن نادي بيراميدز سيؤجل مفاوضات بيع اللاعب لما بعد انتهاء لقاءات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.