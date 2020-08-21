الامارات | كومان: لا أعلم إذا كنت قادراً على إقناع ميسي بالبقاء

شكرا لقرائتكم خبر عن كومان: لا أعلم إذا كنت قادراً على إقناع ميسي بالبقاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعهد المدرب الجديد لفريق برشلونة، الهولندي رونالد كومان، أول من أمس، بـ«المكافحة من أجل إعادة برشلونة إلى القمة»، وذلك بعد تقديمه رسمياً مدرباً للفريق الكاتالوني، بعقد حتى عام 2022، خلفا لكيكي سيتيين، الذي أقيل من منصبه بعد الخروج المذل من ربع نهائي دوري الأبطال على يد بايرن ميونيخ الألماني (2-8).

وعن القضية الأبرز حالياً بخصوص استمرار نجم الفريق ليونيل ميسي من عدمه، قال كومان: «لا أعلم إذا كنت قادراً على إقناعه بالبقاء». وتابع: «ميسي من أفضل اللاعبين في العالم، وأي مدرب سيكون سعيداً بأن يكون في فريقه، لأنه مهم جداً للفوز بالمباريات».

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وقال كومان من ملعب النادي الكاتالوني: «كامب نو»، الذي تألق فيه لاعباً، إنه «يوم سعيد. الكل يعرف ما كان برشلونة بالنسبة لي، إنه منزلي. إنه تحد ولن يكون سهلاً. سيتطلب أفضل ما لدي وأنا أحب ذلك». وكشف: «لقد كان حلماً وأصبح هذا الحلم حقيقة. سنكافح من أجل إعادة برشلونة إلى القمة». وأضاف: «الهولندي لديه بالفعل خبرة كبيرة كمدرب، مع أكثر من 20 عاماً على مقاعد البدلاء وثمانية ألقاب».

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