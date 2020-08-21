الامارات | ليفربول يفتتح الموسم الإنجليزي بلقاء الوافد الجديد ليدز

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شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يفتتح الموسم الإنجليزي بلقاء الوافد الجديد ليدز والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ ليدز يونايتد عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 16 عاماً، بمواجهة مضيفه ليفربول، حامل اللقب في المرحلة الأولى من الموسم الجديد، الذي يفتتح في 12 سبتمبر، ويختتم في 23 مايو، فيما يغيب الجاران مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد عن الافتتاح، من أجل إفساح المجال أمامهما لبعض الراحة.
وضمنت سلطات كرة القدم لجميع الفرق الحصول على 30 يوماً من الراحة بين الموسمين، بعد الانتهاء المتأخر لموسم 2019-2020، بسبب التوقف لمدة ثلاثة أشهر نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويحلّ توتنهام في المرحلة الأولى ضيفاً على إيفرتون، فيما يلتقي أرسنال جاره العائد فولهام على ملعب الأخير، وتشلسي مع مضيفه برايتون. ومن المقرر أن يلتقي ليفربول ووصيفه مانشستر سيتي، بطل الموسمين الماضيين، في السابع من نوفمبر ذهاباً في «استاد الاتحا»د، على أن يتجدد الموعد بينهما إياباً في السادس من فبراير في «أنفيلد».
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