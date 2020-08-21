الامارات | ميسي ينقذ نجم البايرن الشاب ديفيز من عقوبة أوروبية

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي ينقذ نجم البايرن الشاب ديفيز من عقوبة أوروبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نجم فريق بايرن ميونيخ، الشاب ألفونسو ديفيز، بعد فوز فريقه، أول من أمس، على ليون في نصف النهائي 3-صفر بدوري الأبطال، أن نجم فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، تجاهله في التحية وتبادل القمصان، بعد أن خسر الكاتالوني 8-2 في ربع النهائي، إلا أن ما قام به ميسي جنّب ديفيز عقوبة أوروبية، كون تبادل القمصان محظور في البروتوكول الصحي بسبب فيروس «كورونا»، وقد يؤدي خرقه لعقوبة مالية، وكذلك الإبعاد لـ12 يوماً.

وما قام به ميسي أنقذ ديفيز من عقوبة الحرمان من الظهور في نهائي أبطال أوروبا، وقال ديفيز في تصريح صحافي: «تقدمت إليه كي نتبادل القمصان، وأخبرته بذلك، لكنه رفض، وأعتقد أن ذلك بسبب الخسارة الكبيرة».

ميسي كان متأثرا بشدة بعد الهزيمة الثقيلة من البايرن

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