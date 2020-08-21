الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدل

أثار لاعب عجمان السابق، البرازيلي فييرا، الجدل مجدداً بسبب عدم حسم تعاقده مع حتا، رغم الاتفاق شبه النهائي على كل التفاصيل مع إدارة النادي، وهو الموقف نفسه الذي كرره من قبل مع عجمان.

تقدير

عبّرت جماهير العين عن تقديرها لـ«تغريدة» الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السعودي السابق، التي أكد فيها أنه يعد من أحد أفراد جمهور العين، في رده على أحد مشجعي «الزعيم».

استغراب

استغرب أحد الأندية المحلية ربط اسمه الدائم بمفاوضات أو محاولة ضم لاعبين أو مدربين من الأهلي المصري، من دون تحري الدقة.

العنبري

استغرب مراقبون جلوس مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، على غير العادة في المنصة، بعيداً عن المكان المخصص للمدربين، خلال لقاء عجمان الودي.

مهاجم

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بدأ مسؤولون في النادي الكبير يفكرون في استقطاب مهاجم جديد، بعدما كشفت التجربة الودية الأخيرة حاجته إلى لاعب مهاجم هداف.

السودان

تلقى مدرب مواطن شاب سبق له العمل في دوري الدرجة الأولى، عرضاً لتدريب أحد أندية الدوري السوداني.

لقاء

حاول بعض اللاعبين معرفة ما دار بين زميلهم الأجنبي والمسؤول الكبير في النادي، بعدما جاء الأخير واصطحبه من بينهم، وتحدث معه على انفراد.

تفاؤل

عبر لاعب صاعد في أحد أندية المحترفين عن تفاؤله بنيل فرصة كاملة للمشاركة في التشكيلة الأساسية خلال الفترة المقبلة.

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