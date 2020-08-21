الامارات | إيغور كورنادو بصبغة شعر خاصة للموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن إيغور كورنادو بصبغة شعر خاصة للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 أغسطس 2020 ظهر لاعب فريق الشارقة، إيغور كورنادو، بصبغة شعر جديدة تحضيراً للموسم الجديد، وصبغ شعره بالأبيض قائلاً إنه سعيد بهذه الخطوة. Advertisements وقال لـ«الإمارات اليوم»: «جاءتني الفكرة قبل ثلاثة أشهر، وصبغت شعري باللون الأبيض، وأعتقد أن الأمر رائع». وظهر إيغور بهذه القصة خلال لقاء عجمان الودي، أول من أمس، كما احتفل في اليوم نفسه بيوم ميلاده الـ28. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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