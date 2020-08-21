الامارات | الظاهري معجب بلقب «مارسيلو الإمارات»

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شكرا لقرائتكم خبر عن الظاهري معجب بلقب «مارسيلو الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 أغسطس 2020
قال لاعب فريق العين السابق ودبا الفجيرة الحالي، محمد سالم الظاهري، إنه سعيد بلقب «مارسيلو الإمارات»، في تشبيه له بلاعب ريال مدريد، البرازيلي مارسيلو.
وقال إن اللقب تداولته جماهير الأندية التي لعب لها من قبل، وتابع الظاهري لـ«الإمارات اليوم»: «أنا مدريدي ومتابع شديد للبرازيلي مارسيلو، الذي يتمنى أي لاعب أن يصل إلى مستواه الفني المعروف، وأتطلع أنا أيضاً إلى ذلك».
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