الامارات | الموسم الجديد للدوري الإسباني ينطلق دون جمهور

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شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الجديد للدوري الإسباني ينطلق دون جمهور والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم من دون جماهير، في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد. وبحسب ما ذكرته إذاعة «كادينا سير»، أول من أمس، تراقب الحكومة الإسبانية الأوضاع عن كثب، مع استبعاد إمكانية عودة الجماهير في بداية الموسم.
ورغم أن معدل الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا يظل مرتفعاً، رغم أن أعداد الوفيات والحالات الحرجة ليست بالصورة نفسها التي كان عليها الأمر، خلال ذروة العدوى في البلاد، هناك نظرة تشاؤمية إزاء إمكانية عودة الجماهير للمدرجات، خلال منافسات الدوري المحلي في 2020.
وينطلق الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم 12 سبتمبر المقبل. وتوقف الدوري الإسباني لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب الجائحة قبل استئنافه في يونيو من دون جماهير.
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