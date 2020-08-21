الامارات | روفائيل يشتاق إلى «اللمة البرازيلية»

شكرا لقرائتكم خبر عن روفائيل يشتاق إلى «اللمة البرازيلية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 أغسطس 2020

كشف لاعب فريق الحمرية، البرازيلي روفائيل، أنه يفتقد إلى «اللمة البرازيلية»، التي كانت تجمع عائلته بأقرب أصدقائه البرازيليين في الدولة، خصوصاً اللاعب رودريغو.

وقال إنه منذ توقف النشاط الكروي، وبسبب الإجراءات الاحترازية ضد «كورونا»، توقفت اللقاءات العائلية. وقال إن الأمر زاد أكثر بعد انتقاله من فريق دبا الحصن إلى الحمرية.

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