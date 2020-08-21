الامارات | أبرز 10 لاعبين أجانب لعبوا لأكثر من نادٍ في الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 10 لاعبين أجانب لعبوا لأكثر من نادٍ في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد دوري الخليج العربي، الشهر المقبل، لانطلاقة موسمه الجديد 2020-2021، في موسم يلفت الأنظار خلاله استمرار العديد من النجوم لمواسم إضافية مع أنديتهم، منهم محترفون نجحوا في الانتقال خلال مسيرتهم في الملاعب الإماراتية بين العديد من الأندية، يتقدمهم الأردني ياسين البخيت، الذي انتقل بين أربعة أندية في الدوري، بدايةً من حتا، ثم دبا الفجيرة، مروراً بفريق اتحاد كلباء، وآخرها الظفرة، إضافة إلى البرازيلي لوفانور، الذي وقّع، أخيراً، للوحدة قادماً من شباب الأهلي، وسبقها الاحتراف منذ صيف 2014 ضمن صفوف نادي الشباب.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز 10 محترفين أجانب لعبوا لأكثر من نادٍ في دوري الخليج العربي، على النحو التالي:

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