شكرا لقرائتكم خبر عن «بطاش» يدافع عن لقب «ننثورب ستيكس» في «يورك» البريطاني اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدافع الجواد «بطاش»، المملوك لسموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب تشارلز هيلز، وقيادة الفارس جيم كراولي، اليوم، عن لقبه للعام الماضي في سباق «ننثورب ستيكس» المخصص لخيول «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، حين يعود ابن الفحل «دارك إنجل» إلى مضمار «يورك» البريطاني، ويواجه سبعة من منافسيه على لقب الشوط الرابع، الذي يجري ضمن ثالث أيام مهرجان «يورك أيبور» العريق. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «بطاش» يدافع عن لقب «ننثورب ستيكس» في «يورك» البريطاني اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.