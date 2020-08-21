شكرا لقرائتكم خبر عن أوليفر كان: بايرن ميونيخ قادر على إيقاف نيمار ومبابي والفوز بـ«تشامبيونزليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أوليفر كان، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ، أن فريقه الألماني لازال متعطشًا لحصد لقب دوري أبطال أوروبا، والغائب عن خزائنه منذ 7 سنوات.

وقال الحارس التاريخي لبايرن ميونخ في تصريحات صحفية: «فريق هانسي فليك يقوده مدرب دائما ما يجد الكلمات والحلول المناسبة، الفرق الرائعة يصنعها عدم الشعور بالرضا أبدا، وهي دائما تريد تحقيق الأفضل، بايرن ميونيخ قادر على إبطال مفعول نيمار ومبابي في نهائي تشامبيونزليج».

ويبحث بايرن عن لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا، حينما يلتقي باريس سان جيرمان، الأحد المقبل في لشبونة، في نهائي دوري الأبطال.