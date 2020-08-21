شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة السيدات بالزمالك يهزم سبورتنج 3-1 في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك بقيادة إيهاب محمد علي المدير الفني مساء اليوم الخميس علي فريق سبورتنج بنتيجة ١/٣ ضمن منافسات الدوري الممتاز في المباراة التي أقيمت بينهما بصالة نادي الشرقيه للدخان.



وأشاد الجهاز الفني للفريق بأداء اللاعبات خلال لقاء اليوم الذي يعد أول مباراة رسمية عقب عودة النشاط الرياضي الذي توقف بسبب انتشار فيروس كورونا.



ومنح الجهاز الفني للفريق راحة للاعبات غدا الجمعة علي أن يستأنف الفريق تدريباته مساء يوم السبت المقبل بمركز شباب الجزيرة.