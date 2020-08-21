شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قوة بيراميدز تهدد طموح سموحة والمقاولون يطمع فى كرم أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق عند الرابعة عصر اليوم، الجمعة، مباريات الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدورى الممتاز، حيث يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى الإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، باستاد السلام، نظيره إنبى فى لقاء يصعب التكهن بنتيجته لسعى الفريقين لحصد النقاط الثلاث.

يدخل الإنتاج الحربى المباراة محتلا المركز الثامن بـ24 نقطة، ويأمل الفريق فى استعادة ذاكرة الانتصارات الغائبة عن الفريق فى آخر 5 جولات، بينما يدخل إنبى المباراة بقيادة حلمى طولان محتلا المركز السابع بـ26 نقطة والانتصارات غائبة عن الفريق أيضا من 5 جولات. ويلتقى أسوان عند السادسة والنصف مع المقاولون العرب، على أرض ملعب كلية الشرطة بالعباسية، يدخل أسوان المباراة وهو فى موقف حرج بعدما تأزم موقفه لاحتلاله المركز الخامس عشر بـ19 نقطة، ويأمل أحمد كشرى المدير الفنى للفريق فى تحقيق الفوز على أمل الهروب من شبح الهبوط للقسم الثانى واستعادة ذاكرة الانتصارات الغائبة عن الفريق فى آخر ثلاث جولات. وأكد كشرى أن فريقه يخوض المباراة من أجل الفوز فقط خصوصا بعد المستوى الطيب الذى قدمة الفريق أمام الأهلى رغم الخسارة الكبيرة.

بينما يسعى عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لمواصلة الانتصارات والتى كان آخرها أمام الإنتاج الحربى، لمواصلة المنافسة بقوة على المركز الثانى.

وتختتم مباريات اليوم عند التاسعة مساء بمباراة سموحة مع بيراميدز، يدخل الفريق السكندرى بقيادة حمادة صدقى المباراة والفريق يحتل المركز السادس بـ26 نقطة، ويسعى صدقى للفوز لاستعادة ذاكرة الانتصارات الغائبة عن الفريق فى آخر ثلاث جولات، بينما يتحفز بيراميدز لتعويض تعادله الأخير أمام طلائع الجيش وتحقيق الفوز على أمل المنافسة على المركز الثانى والمشاركة فى البطولة الإفريقية.