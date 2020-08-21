شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسى يفكر فى ضم تياجو سيلفا قبل بداية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يكثف مسؤولو نادى تشيلسى تدعيم صفوف الفريق فى مركز خط الدفاع قبل بداية الموسم الجديد، من أجل العودة للمنافسة من جديد على لقب الدورى الإنجليزى.

وذكرت تقارير صحفية، أن المدافع البرازيلى تياجو سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان، مرشح للانضمام لصفوف البلوز، بعدما بات قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن فريقه باريس سان جيرمان الفرنسى، وعدم تجديد عقده مع الفريق الفرنسى.

ووفقاً للتقارير الصحفية، فإن تياجو سيلفا تم ترشيحه لمسؤولى تشيلسى، لكن القرار فى النهاية سيكون فى يد الجهاز الفنى، خصوصا ًأن كبرسن اللاعب الذى يبلغ من العمر 35 عاماً، يجعل المدير الفنى لفريق تشيلسى متردد فى ضم اللاعب بشكل نهائى حيث يفضل مدافعاً أصغر سناً.

يذكر أن الجولة الأولى فى مباريات الدورى الإنجليزى ستبدأ يوم 12 من الشهر المقبل.