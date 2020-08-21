شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة سهلة لـ«ليفربول» فى مستهل مشواره بالبريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت قرعة مباريات الدورى الإنجليزى لكرة القدم الموسم المقبل عن مواجهة سهلة لفريق ليفربول، حامل لقب البطولة، بقيادة مديره الفنى يورجن كلوب، أمام ليدز يونايتد الصاعد فى المسابقة بعد غياب 16 عاما، وذلك على أرض ملعب

فريق ليفربول «أنفيلد».

وينتظر أن تبدأ الجولة الأولى من بطولة الدورى الإنجليزى يوم 12 سبتمبر المقبل، وقررت رابطة اندية الدورى الإنجليزى إراحة فريق مانشستر يونايتد بعد وصوله إلى نصف نهائى الدورى الأوروبى، وأيضاً إراحة مانشيستر سيتى بعد وصوله لدور الثمانية ببطولة دورى الأبطال، ما أدى إلى تأخر حصول لاعبيه على راحة قبل الاستعداد للموسم الجديد.

وانتهت مسيرة الفريق السماوى فى البطولة الأوروبية على يد ليون الفرنسى بعد الخسارة أمامه 1/3، فيما خسر الشياطين الحمر أمام فريق إشبيلية الإسبانى فى الدور قبل نهائى لبطولة الدورى الأوروبى بنتيجة 1/2.