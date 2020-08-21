شكرا لقرائتكم إتجاه في الأهلي للتراجع عن صفقة طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر الأعلامي إسلام صادق أن هناك إتجاه في إدارة الأهلي بالتراجع عن صفقة طاهر محمد طاهر بعد علمهم بمدى صعوبة الإصابة التي تعرض لها اللاعب.

وتابع صادق فى تصريحات تلفزيوينية أن طاهر محمد طاهر لديه إصابة ويخشى مسؤولو الأهلي من عدم تألق اللاعب بسبب الإصابة وهناك إتجاه للتراجع عن الصفقة ، مشيراً إلى أن الإتجاه الآخر خروج اللاعب للإعارة خلال الموسم القادم حتى يستعيد مستواه .

أكد علاء عبد الغني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن الجهاز الفني للفريق، فضل استبعاد طاهر محمد طاهر صانع الألعاب، من مباراة ذئاب الجبل أمام أسوان والتي تقام مساء غد الجمعة في أطار منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، لاستكمال عملية التأهيل والتعافي من اصابة العضلة الأمامية التي لحقت به قبل استئناف الدوري .

وقال عبد الغني أن طاهر سيبدأ غدا تدريبات الجري مع المستبعدين من المباراة، على أن يتم تجهيزه للمباريات المقبلة سواء لقاء الزمالك أو الجونة.

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وكان طاهر قد غاب عن المقاولون في مباراتي سموحة والانتاج الحربي بعد استئناف النشاط الكروي عقب توقف كورونا.

وكان عبد الغني المدرب قد أعلن عن سلبية مسحة كورونا، التي خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفني أمس الأربعاء، استعدادا لمواجهة فريق أسوان، والتي يستضيفها ملعب اتحاد الشرطة، وشدد عبد الغني على أن النادي يشدد على تطبيق الاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة اللاعبين من أجل استكمال طموح الفريق بالموسم الجاري بحجز مقعدا في المربع الذهبي للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت المقاولون وأسوان قد انتهت بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف، فيما تواجه الفريقان ودياً خلال فترة الإعداد لاستئناف النشاط الكروي وتعادلا في اللقائين بهدف لمثله.