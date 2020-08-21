شكرا لقرائتكم خالد جلال يكذب ميدو: أخلاقياتى لا تسمح بسرقة تشكيل الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كذب خالد جلال المدير الفني لنادى مصر تصريح أحمد حسام "ميدو" مقدم أحد البرامج التلفزيونية والتي اتهم فيه خالد جلال بمعرفته بتشكيل الزمالك قبل مواجهة الفريق الأبيض ونادى مصر بالجولة الـ20 من عمر مسابقة الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي.

قال المدير الفني لنادى مصر في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك والذى يقدمه طارق يحيى :" ما صرح به ميدو عن تسريب تشكيل الزمالك قبل المباراة غير صحيح ولم يحدث ولم أسعى للحصول على معلومات بشأن تشكيل الزمالك".

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أضاف خالد جلال "لن أسمح لنفسي أو الجهاز الفني لنادي مصر أن يتواصل مع أحد من فريق الزمالك وأخلاقياتي لا تسمح بذلك الكلام وأي شىء يمس الأمانة خط أحمر، وتفاجئت أن كارتيرون دفع بـ 4 لاعبين من الناشئين في المحاضرة الفنية".

تابع جلال : "أقسم بالله لم أكن أعلم تشكيل الزمالك، ومصر كلها كانت تعلم أن كارتيرون سيلعب بالناشئين ولم أكن أتمنى أن يتم وضعي في هذا الموقف، ومرتضى منصور يعرف أخلاقيات خالد جلال ولو كنت أعلم تشكيل الزمالك فسيكون من الغباء أن أقول ذلك، شىء غير منطقي".