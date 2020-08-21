شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: القمة بين الأهلي والزمالك مالهاش حسابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أن ناديي الزمالك وبيراميدز رفضا هدية الأهلي في مباراة الإنتاج الحربي للمنافسة على الدوري المصري الممتاز ويبدو أن المارد الأحمر اقترب بشكل كبير من التتويج باللقب.

وقال أحمد شوبير خلال مقدمة برنامجه المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس" ان مباراة الأهلي والزمالك هي قمة من العيار الثقيل به الكثير من الامتاع للجماهير واللاعبين أنفسهم بالإضافة الى المديرين الفنيين.

وأوضح أحمد شوبير أن النادي الأهلي يسعى الى الفوز بالبطولة لحسم الدوري بالنسبة الأكبر حتى يستطيع التركيز في مشوار أفريقيا بينما يسعى الغريم التقليدي الى الفوز لتعويض خسارة البطولة المحلية للتأكيد أيضاً على أنه قادر على المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لخوض مباراة الزمالك في القمة 120 التي ستقام بملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة 21 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويقود الحكم الكرواتي إيفان بيبيك حكم لقاء القمة 120 السبت المقبل بين الأهلي والزمالك فى الجولة 21 من مسابقة الدوري العام، المباراة الثالثة والفاصلة له مع الأهلي حيث قاد مواجهتين للمارد الاحمر انتهت بنفس النتيجة 1-0، فى مباراة للفوز واخري للهزيمة.

وسبق للكرواتي التحكيم في الديربي المصري حيث قاد المباراة التي انتهت بهدف دون رد في موسم 2007-2008 عندما سجل أبو تريكة هدفه الشهير في مرمى عبد المنصف.، كما أدار بيبيك مواجهة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي التي انتهت بفوز بيراميدز بهدف سجله كينو.

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وكشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الكابتن وجيه أحمد، اليوم الخميس، أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر اقامتها فى التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ 21 لمسابقة الدورى الممتاز.

وسيتولى الحكم الكرواتى إيفان بيبك مهمة إدارة المباراة ويعاونه كمساعد أول جوران باتاكى، ومساعد ثان إيفيكا مودريتش.

الحكم الرابع هو فران يوڤيتش، فيما سيكون حكم الفيديو جوران جابريلو، وحكم فيديو مساعد هو توميسلاڤ بيتروڤيتش.

ويبلغ الحكم الكرواتى من العمر 43 عاما، وتقلد الشارة الدولية من الاتحاد الدولى "الفيفا" منذ عام 2003.