شكرا لقرائتكم بالأرقام.. جونز يتفوق على حراس الدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتبر الأسترالي براد جونز أحد أبرز وأفضل حراس الدوري السعودي هذا الموسم والبالغ مجموعهم ثلاثين، 17 منهم محليون فقط، 22 من اجمالي العدد شاركوا كأساسيين مع أنديتهم.

الأسترالي صاحب الـ "38 عاما" كان الأوفر حظا في عدد المشاركات مع فريقه النصر بـ 24 مباراة من 25 جولة، شباكه تلقت 19 هدفا واستطاع أن يتصدى لاثنتين واربعين تسديدة وفي 12 مباراة حافظ على نظافة شباكه.

صاحب القفازات الزرقاء عبد الله المعيوف كانت أرقامه الأفضل بين الحراس السعوديين.

حارس المنتخب السعودي شارك الموسم الجاري في 23 مباراة من 25 جولة اقيمت في الدوري، استقبل خلالها 18 هدفا وحافظ على شباكه نظيفة في ثماني مباريات.

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مصطفى ملائكة الذي مثل المنتخب السعودي في 4 مناسبات ظهر مع الفيصلي في 25 مباراة، تلقت شباكه 28 هدفا واستطاع ان يتصدى لأربع وستين كرة.

يأتي بعده حارسا الأهلي ياسر المسيليم ومحمد العويس، الأول يتفوق بعدد مبارياته حيث وصلت مشاركاته هذا الموسم في الدوري لأربع عشرة مباراة وهي أكثر بثلاث مباريات من زميله العويس، تلقت شباك المسيليم 19 هدفا مقابل 10 للعويس ، فيما كانت تصديات المسيليم لتسديدات المنافسين أكبر بعدد وصل لتسع وأربعين مقابل 35 للعويس الذي شارك في 12 مباراة مع انتهاء الجولة الخامسة والعشرين.

فواز القرني تواجد داخل المستطيل الأخضر مع الاتحاد في الدوري بعدد دقائق يصل لألف تقريبا وبمشاركة في 12 مباراة كان أساسيا في جميعها، شباكه اهتزت 22 مرة.

السعودي أمين بخاري الذي كان ضمن القائمة المستدعاة للمنتخب السعودي في آخر استحقاق رسمي له لم يلعب أي مباراة هذا الموسم مع فريقه الاتحاد ومثله كان حارس النصر وليد عبد الله لم يظهر في أي مباراة.