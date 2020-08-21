شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر وعلي جبر يطلبان استعادة عقودهما مع بيراميدز بسبب رمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن علي جبر وعمر جابر ثنائي فريق بيراميدز طلبا من إدارة النادي استعادة نسخ تمديد عقديهما مع الفريق وذلك بسبب التعاقد مع رمضان صبحي.
وقال ياسين في تصريحات تليفزيونية : " جبر وجابر مرتبهما كان 22 مليون جنيه في الموسم، لكن الادارة طلبت منهما تمديد العقود القديمة وتعديل القيمة المالية الي 15 مليون جنيه في الموسم الواحد في ظل اتجاه الادارة لتخفيض عقود اللاعبين".
وتابع ياسين: "بعد التعاقد مع رمضان صبحي وحصوله علي ما يقرب من 33.5 مليون جنيه في الموسم ، طلب الثنائي استعادة العقود والاستمرار بالعقود القديمة".
من ناحية أخرى يفرض الجهاز الفنى لسموحة، بقيادة حمادة صدقى، رقابة مزدوجة على عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز خلال اللقاء المقرر إقامته فى التاسعة مساء غد الجمعة ضمن فعاليات الجولة الـ21 للدورى.
ويعلم حمادة صدقى قوة عبد الله السعيد فى بناء الهجمات وأنه العقل المفكر لفريقه، بالإضافة لارتفاع مستواه بشكل ملحوظ فى الموسم الحالى واحتلاله صدارة ترتيب هدافى الدورى برصيد 16 هدفا، وهو ما جعل المدير الفنى لسموحة يضع له رقابة خاصة فى اللقاء.
ومن المقرر أن يقوم أحد لاعبى الوسط بسموحة بمراقبته على أن يقابله أحد قلبى الدفاع فى الناحية الهجومية .
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