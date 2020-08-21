شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 20/8/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 20 أغسطس ، العديد من الأخبار الرياضية الهامة منها، حسام البدرى وجهاز المنتخب يحضرون مباراة القمة، واعلان حكام مباراة القمة بين الاهلى والزمالك ، وقيام الزمالك بصرف مستحقات اللاعبين ، و استقبال بائع التين الشوكى ، وزيارة الخطيب لمحمود متولى في المستشفى .

حسام البدرى وجهاز المنتخب يحضرون مباراة القمة

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، حضور مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل بالجولة الـ21 من بطولة الدوري على ملعب استاد القاهرة الدولى، ويحضر الجهاز الفنى للفراعنة لمتابعة اللاعبين عن قرب والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية خاصة العناصر التى تشكل القوام الأساسي لمنتخب مصر من القطبين.

الزمالك يصرف "قسط" من مستحقات جميع اللاعبين قبل مواجهة الأهلى

صرف جميع لاعبو الزمالك، قسطا من المستحقات الخاصة بهم قبل مواجهة الأهلى، فى المباراة التى ستقام ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، والتى يسعى الزمالك فيها لتحقيق الفوز على الأهلى، لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم

كل ما تريد معرفته عن الكرواتي إيفان بيبك حكم مباراة القمة

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الكابتن وجيه أحمد، اليوم الخميس، أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر اقامتها فى التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ 21 لمسابقة الدورى الممتاز.

وسيتولى الحكم الكرواتى إيفان بيبك مهمة إدارة المباراة ويعاونه كمساعد أول جوران باتاكى، ومساعد ثان إيفيكا مودريتش.

اتحاد الكرة: حضور 30 فردا من الأهلى والزمالك فى مباراة القمة

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن العدد المسموح له بحضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها السبت المقبل فى الأسبوع الـ21 بالدورى هو 30 فردا للناديين، أى من حق كل فريق حضور 15 فردا يمثلون أعضاء مجلس إدارة الناديين فقط، وفقا للإجراءات المتبعة فى جميع مباريات الدورى العام، خاصة بعد استئنافه فى زمن فيروس كورونا المستجد.

الكرواتى إيڤان بيبك حكما لقمة الأهلى والزمالك

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن وجيه أحمد أسماء طاقم التحكيم الكرواتى المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلى المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة 21 لمسابقة الدورى الممتاز على النحو التالى:

حكم ساحة: ايڤان بيبك

مساعد أول: جوران پاتاكى

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صور.. الزمالك يستقبل بائع التين الشوكى لـ"العمل" فى النادى

استقبل مسئولو الزمالك، عزت الزاهى بائع التين الشوكى، صاحب الواقعة الشهيرة فى التجمع الخامس، فى مقر نادى الزمالك، اليوم، الخميس، تلبية لطلب البائع الذى أبدى رغبته فى العمل داخل قلعة ميت عقبة

طارق السيد: مصطفى محمد معملش حاجة ومشغول بالسوشيال.. وأجاى لاعب تقيل

وجه طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق نصائح لنجوم القلعة البيضاء قبل مواجهة الأهلى المقرر لها التاسعة مساء السبت فى الجولة الـ21 للدورى ، وقال طارق السيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"كلمة السر فى الزمالك سيكون أشرف بن شرقى مستواه بيتطور من لقاء لآخر ولو كان فايق يوم السبت هيفرق معانا

الخطيب وعبد الحفيظ وأحمد فتحى فى زيارة لـ محمود متولى بالمستشفى

حرص محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، على زيارة محمود متولى مدافع الفريق بالمستشفى بعد اجرائه جراحة الرباط الصليبى بنجاح، ورافق الخطيب فى الزيارة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق وأحمد فتحى الظهير الأيمن بالأهلى. وكانت الأشعة قد أثبتت إصابة متولى بقطع كامل فى الرباط الصليبي أثناء مشاركته فى مباراة أسوان بالجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز والتى انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

الدورى ينتهى فى ديسمبر المقبل بسبب الكاف

باتت مسابقة الدورى العام مهددة بالاستمرار حتى شهر ديسمبر المقبل بدلاً من نوفمبر، كما حدد اتحاد الكرة موعداً مبدئياً لنهايته قبل قرار استئنافه، بعدما أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات نصف نهائى ونهائى مباريات دورى أبطال أفريقيا وكذلك الكونفدرالية، فضلاً عن إعلان مواعيد الأجندة الدولية للمنتخبات فى شهر أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

ماذا قال الخطيب للاعبى الأهلي قبل 48 ساعة من مواجهة الزمالك فى القمة؟

طالب محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، لاعبى الفريق بعدم التأثر بالأزمات التى واجهها الفريق خلال الفترة الماضية، سواء بتعرض أكثر من لاعب للإصابة أو برحيل بعض اللاعبين، وقال الخطيب إن الأهلى "بمن حضر"، وعلى المجموعة الموجودة فى الفريق حالياً بذل أقصى ما لديهم من أجل تقديم عرض قوى ونتيجة جيدة فى مباراة الزمالك السبت المقبل من أجل الاقتراب كثيراً من حسم لقب الدورى والمنافسة بقوة كذلك على بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وزير الرياضة يشكل لجنة للتحقيق فى الاعتداء على شابين بأحد مراكز شباب المرج

وجه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة للتحقيق فى واقعة اعتداء مجموعة من الشباب على شاب يدعى كيرلس وصديقه فى أحد مراكز شباب منطقة المرج.

وتتكون لجنة التحقيق من المعنيين بالوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للتقصى فى الواقعة مع مجلس إدارة المركز والعاملين به، ورصد كافة ملابساتها، ومحاسبة المقصرين على المستوى الإدارى بالمركز.

طارق السيد: حلمى طولان طردنا من معسكر الزمالك بسبب أكلة "حمام وأوزى"

كشف طارق السيد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ذكرياته وطقوسه مع مباراة القمة مؤكداً أن النوم بشكل جيد كان على رأس أولوياته فى الاستعداد لمواجهة الأهلى، وقال طارق السيد فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أتذكر تعرضنا للطرد من معسكر مباراة الزمالك قبل إحدى المباريات الأفريقية، فلقد كنا صغار وقررت أنا وعبد الواحد السيد وأيمن عبد العزيز وطارق السعيد أن نطلب أكلة حمام وأوزى دليفرى وبالفعل وضعنا خطة لتهريب الأكل للغرفة دون أن يلاحظ أحد"