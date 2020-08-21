شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس : أرفض قيادة قطاع الناشئين بالأهلى وتلقيت عرضين بعد الرحيل عن دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة،علي تلقيه عرضين لتدريب أندية مصرية خلال الفترة الماضية.

وقال تاكيس في تصريحات تليفزيونية : "تلقيت عرضين للعمل داخل مصر، لكني أرفض الكشف عن اسميهما حفاظًا علي سرية المفاوضات".

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وعلق جونياس المدير الفني السابق لوادي دجلة علي حقيقة وجود مفاوضات معه خلال الفترة الماضية لتولي قيادة قطاع الناشئين في النادي الاهلي قائلا لن أعلق علي المفاوضات، لكني أرفض العمل مع اللاعبين الصغار، وافضل تدريب الكبار، لاسيما انني مدير فني للكبار منذ فترة".

من ناحية أخرى كشف اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى السابق لوادى دجلة، حقيقة ترشيحه لرئاسة قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، بعد الأنباء التى شهدتها الساعات الماضية، حول وجود مفاوضات من جانب الأهلى معه لتوليه قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء والإدارة الفنية لهذا القطاع فى الفترة المقبلة.

وقال جونياس لـ"الخليج 365":"لم أتلقى مفاوضات من الأهلى لرئاسة قطاع الناشئين"، وعن إمكانية رئاسته لأي قطاع ناشئين فى الفترة المقبلة رد جونياس قائلاً:"أنا مدير فنى للبالغين وليس للناشئين"، وجاءت تصريحات جونياس تأكيدا لما نشره ”الخليج 365” صباح اليوم من خلال مصادر بالقلعة الحمراء والتى قالت أن المدرب اليونانى يملك سيرة ذاتية جيدة، ومعروف عنه الكفاءة، إلا أن انضمامه للقطاع أمر صعب، خاصة أنه مدير فنى لفرق كبيرة، وبالتالى فليس من السهل إقناعه بمهمة تولى مسئولية قطاع الناشئين الأحمر وبالتالى فاسمه ليس مطروحاً للتواجد فى القطاع.