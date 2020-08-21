شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 20 / 8 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 20 / 8 / 2020 العديد من الأحداث الهامة فى نادى الزمالك، والتى جاءت أبرزها نفى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالنادى الأبيض، الأنباء المترددة بحدوث "مشاجرة" فى مران الفريق اليوم، الخميس، قائلاً: "ما يحدث شائعات معتادة قبل القمة"، ويلتقى الزمالك مع الأهلى، بعد غد، السبت، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز أخبار الزمالك اليوم..

أمير مرتضى عن "مشاجرة" مران الزمالك: ما يحدث شائعات معتادة قبل القمة

نفى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، الأنباء المترددة بحدوث "مشاجرة" فى مران الفريق اليوم، الخميس، قائلاً: "ما يحدث شائعات معتادة قبل القمة"، ويلتقى الزمالك مع الأهلى، بعد غد، السبت، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

كما أكد المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه مستاء تمامًا من خروج تلك الأنباء فى هذا التوقيت قبل لقاء الأهلى، وإن الفريق فى كامل تركيزه من أجل الاستعداد للمواجهة المقبلة حيث كل ما يهدف إليه الجهاز الفنى واللاعبين هو الوصول إلى أفضل معدل من اللياقة البدنية والفنية فى اللقاء القادم مع التركيز الشديد فى الاستعدادات فقط للمباراة، قائلاً: "تلك الشائعات هدفها إثارة أزمة، وتشتيت تركيز اللاعبين قبل لقاء القمة".

لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة كورونا استعداداً لمباراة القمة

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل خوض التدريبات صباح اليوم، وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني والطبي والإدارى المسحة الطبية وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات، استعداداً لمباراة القمة المقرر لها بعد غد ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدورى.

برنامج خاص لـ شيكابالا رغم الإيقاف

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خضع محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لتدريبات خاصة فى الجيمانزيوم على هامش المران المقام حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادى، وأدى اللاعب التدريبات لرفع معدلات اللياقة البدنية، خاصة فى ظل غيابه عن مباريات الفريق ببطولة الدورى بسبب الإيقاف.

كارتيرون يعتمد على تسديدات مصطفى محمد ومحمود علاء فى مباراة القمة

أدى الثلاثى مصطفى محمد وعمر السعيد ومحمود علاء، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فقرة تدريبية خاصة بعد التقسيمة التى خاضها الفريق فى تدريب اليوم استعداداً لمواجهة الأهلى المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدوري، وخصص الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فقرة للثلاثى للتسديد من داخل منطقة الجزاء والتصويب على محمد صبحى حارس الفريق، كما تدرب الثلاثى على تسديد ركلات الجزاء الترجيحية والعرضيات.

مرتضى منصور يتمنى الفوز فى القمة ويعلن موعد افتتاح المنشآت وفرع أكتوبر