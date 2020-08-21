7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 20 أغسطس ، العديد من الأخبار الرياضية الهامة منها، والكرواتى إيڤان بيبك حكما لقمة الأهلى والزمالك، وحسام البدرى وجهاز المنتخب يحضرون مباراة القمة، وقيام الزمالك بصرف مستحقات اللاعبين ، واستقبال بائع التين الشوكى ، وزيارة الخطيب لمحمود متولى في المستشفى .

الكرواتى إيڤان بيبك حكما لقمة الأهلى والزمالك

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن وجيه أحمد أسماء طاقم التحكيم الكرواتى المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلى المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة 21 لمسابقة الدورى الممتاز على النحو التالى:

حكم ساحة: ايڤان بيبك

مساعد أول: جوران پاتاكى

حسام البدرى وجهاز المنتخب يحضرون مباراة القمة

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، حضور مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل بالجولة الـ21 من بطولة الدوري على ملعب استاد القاهرة الدولى، ويحضر الجهاز الفنى للفراعنة لمتابعة اللاعبين عن قرب والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية خاصة العناصر التى تشكل القوام الأساسي لمنتخب مصر من القطبين.

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الزمالك يصرف "قسط" من مستحقات جميع اللاعبين قبل مواجهة الأهلى

صرف جميع لاعبو الزمالك، قسطا من المستحقات الخاصة بهم قبل مواجهة الأهلى، فى المباراة التى ستقام ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، والتى يسعى الزمالك فيها لتحقيق الفوز على الأهلى، لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم

اتحاد الكرة: حضور 30 فردا من الأهلى والزمالك فى مباراة القمة

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن العدد المسموح له بحضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها السبت المقبل فى الأسبوع الـ21 بالدورى هو 30 فردا للناديين، أى من حق كل فريق حضور 15 فردا يمثلون أعضاء مجلس إدارة الناديين فقط، وفقا للإجراءات المتبعة فى جميع مباريات الدورى العام، خاصة بعد استئنافه فى زمن فيروس كورونا المستجد.

صور.. الزمالك يستقبل بائع التين الشوكى لـ"العمل" فى النادى

استقبل مسئولو الزمالك، عزت الزاهى بائع التين الشوكى، صاحب الواقعة الشهيرة فى التجمع الخامس، فى مقر نادى الزمالك، اليوم، الخميس، تلبية لطلب البائع الذى أبدى رغبته فى العمل داخل قلعة ميت عقبة

الخطيب وعبد الحفيظ وأحمد فتحى فى زيارة لـ محمود متولى بالمستشفى

حرص محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، على زيارة محمود متولى مدافع الفريق بالمستشفى بعد اجرائه جراحة الرباط الصليبى بنجاح، ورافق الخطيب فى الزيارة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق وأحمد فتحى الظهير الأيمن بالأهلى. وكانت الأشعة قد أثبتت إصابة متولى بقطع كامل فى الرباط الصليبي أثناء مشاركته فى مباراة أسوان بالجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز والتى انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

الدورى ينتهى فى ديسمبر المقبل بسبب الكاف

باتت مسابقة الدورى العام مهددة بالاستمرار حتى شهر ديسمبر المقبل بدلاً من نوفمبر، كما حدد اتحاد الكرة موعداً مبدئياً لنهايته قبل قرار استئنافه، بعدما أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات نصف نهائى ونهائى مباريات دورى أبطال أفريقيا وكذلك الكونفدرالية، فضلاً عن إعلان مواعيد الأجندة الدولية للمنتخبات فى شهر أكتوبر ونوفمبر المقبلين.