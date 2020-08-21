شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشري يتسلح ب 22 لمواجهة المقاولون في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضم أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، 22 لاعبا إلى قائمة أبناء الجنوب التي تستعد لمواجهة المقاولون العرب غدا الجمعة، في إطار منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي من المقرر إقامتها على ملعب اتحاد الشرطة.

وجاءت قائمة أسوان كالتالي: مسعد عوض، رضا السيد، محمد خليفة، محمد جابر ميدو، محمود نعيم، طارق ابو العز، محمد عبد المجيد، يوسف العوامي، أحمد عامر، سولمون منساه، الحسيني سمير، ابراهيم جلال، ابراهيم القاضي، هيثم الفيل، حسن يوسف، محمد المرسي، أحمد صغيري، مصطفى البدري، أحمد بلية، محمد اسماعيل، مصطفى دويدار، كريم الطيب.

فيما شهدت القائمة استمرار غياب الثنائي فادي فريد هداف الفريق ومحمد رزق لاعب الوسط بسبب الاصابة في العضلة الخلفية على أن يتم تجهيزهما للمباراة المقبلة أمام إنبي والتي قد تشهد عودة أوميد أوكري مهاجم أسوان بعد التعافي من اصابة القطع في الرباط الصليبي.

ويحتل نادى أسوان المركز الـ 15 بجدول مسابقة الدوري العام، بعد خوض 20 مباراة حيث فاز أسوان فى 4 مباريات وتعادل فى 7 وخسر 9 آخرين، وسجل أبناء الجنوب 21 هدفا واستقبلت شباكهم 33 وحصدوا 19 نقطة.

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وكان اللقاء الذي جمع الفريقين فى الدور الأول قد انتهى بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف على ملعب عثمان أحمد عثمان، وفي ذات الوقت التقى الفريقان ودياً قبل استئناف مسابقة الدوري العام مرتين، وتعادلا في المباراة الأولى إيجابياً بهدف لمثله، وفي المباراة الثانية تعادلا أيضاً بذات النتيجة.

من جانبه، أكد أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، أن فريقه قدم عرضاً قوياً أمام النادى الأهلى فى مباراة الجولة 20 رغم الخسارة بثلاثية، مضيفاً فى تصريحات صحفية، أن أبناء الجنوب يلعبون على الفوز فقط أياً كان المنافس، وهذا ما أثبته أداء اللاعبين أمام الأهلي.

وأضاف كشري، أن أسوان أرهق النادى الأهلى فنياً وبدنياً خلال المباراة الأخيرة، ويحتاج اللاعبون فقط لتحقيق فوز واحد على الأقل يمنحهم الثقة والاستقرار من أجل بدء مسيرة أكثر تميزاً بالإيجبشيان ليج، مشدداً على أن الفريق لم يكتمل حتى الآن، وبعد عودة المصابين سيكون هناك وفرة عددية ومرونة تكتيكية مع توالى المباريات.