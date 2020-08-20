شكرا لقرائتكم خبر عن استياء فى الاتحاد السكندرى من جدول الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الجهاز الفنى لنادى الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف استياءه عقب إعلان لجنة المسابقات فى الاتحاد المصرى لكرة القدم عن مواعيد ثلاث جولات جديدة بالدورى> وبرر الجهاز الفني للاتحاد ذلك الغضب بأنه فوجئ بوجود فاصل زمنى ضيق بين مواجهة الاتحاد السكندرى والإسماعيلى يوم ٣١ أغسطس الجارى بالإسماعيلية فى الأسبوع الثالث والعشرين وبين مواجهة طنطا فى الأسبوع الرابع والعشرين يوم ٣ من سبتمبر على ستاد الجيش ببرج العرب أى بعد ٧٢ ساعة فقط رغم أن الفريق سيعود من الإسماعيلية صباح اليوم التالى للقاء الدراويش مما يعنى أن الفريق سيعانى كثيرا من الإرهاق كما أنه يتوجب على الفريق إجراء مسحة كورونا عند العودة من الإسماعيلية مباشرة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,914

تعافي 62,553

وفيات 5,197

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