شكرا لقرائتكم خبر عن حكم مباراة القمة.. فوز وخسارة للأهلي مع صافرة إيفان بيبك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري لكرة اليوم تعيين الكرواتي إيفان بيبك للإدارة التحكيمية لمباراة القمة التي تجمع الأهلي والزمالك مساء السبت على ملعب القاهرة الدولي.

الكرواتي صاحب الـ 43 عاماً، من مواليد الثلاثين من مايو من عام 1977، وحصل على الشارة الدولية قبل 17 عاماً، وسبق له إدارة مباراة القمة للكرة المصرية في موسم 2007-2008 بملعب القاهرة أيضاً، والتي حسمها الأهلي بهدف نظيف لمحمد أبوتريكة بعد التلاعب بحارس الزمالك محمد عبدالمنصف.

كما أدار الكرواتي مباراة أخرى للأهلي كانت في مواجهة بيراميدز بالدور الثاني للموسم الماضي 20108-2019 وحسمها بيراميدز بهدف للبرازيلي كينو، ولقت قرارات بيبك اعتراض وهجوم أنصار النادي الأحمر وقتها.

وأدار الكرواتي 33 مباراة هذا الموسم ما بين الدوري المحلي في بلاده ومباريات في الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين، فضلاً عن 5 مباريات بالدوري الأوروبي وتصفياته.