مرتضى منصور يستقبل «بائع التين» في الزمالك ويوفر له فرصة عمل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بائع التين صاحب الواقعة الشهيرة التي شهدت تعدي احدى المواطنات عليه بالضرب. واستجاب مرتضى منصور لنداء بائع التين الذي طلب من خلال مداخلة هاتفية على الفضائية المصرية مع الاعلامي وائل الابراشي الحصول على فرصة عمل داخل نادي الزمالك. وقال مرتضى في فيديو أذاعته قناة نادي الزمالك برفقة بائع التين:«سأوفر لك فرصة عمل داخل نادي الزمالك بالاضافة إلى عملك الحر». وأضاف لبائع التين:«أترك لك حرية الاختيار إما بأن نشتري لك عربة تين وتقوم ببيعه داخل النادي أو نخصص لك منفذ لبيع ما شئت» وأنهى رئيس الزمالك حديثه مؤكداً له أن بابه مفتوح لجميع المصريين دائماً. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 96,914

تعافي 62,553

وفيات 5,197

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