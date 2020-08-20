شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفرض السرية على المعسكر.. ووصايا من مرتضى منصور للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا صوت يعلو على صوت القمة، داخل أرجاء نادى الزمالك، حيث يمنى الجميع نفسه بتحقيق الفوز على الأهلى، الغريم التقليدى، فى الديربى الخاص بين الفريقين، وضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، أولها الفوز بالبطولة الجماهيرية الخاصة بين الفريقين، وثانيها تقليص فارق النقاط، فى سباق المنافسة على القمة، وثالثها تحقيق فوز معنوى ومهم، وتجهيز الفريق، قبل مواجهة الرجاء المغربى، المقررة مطلع سبتمبر المقبل، فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى رابطة الأبطال الإفريقى.

وحرص المستشار مرتضى منصور، رئيس النادى، على زيارة مران الفريق، أمس الأول، للشد من أزر اللاعبين، وإلهاب حماسهم، ومطالبتهم بتحقيق الفوز على الأهلى، لتكون دفعة معنوية كبيرة لهم قبل خوض مباراة الرجاء المغربى.

وشدد منصور للاعبيه على ثقته فى قدراتهم لحسم المواجهة لصالحهم وإسعاد جمهور الزمالك، الذى ينتظر منهم تحقيق الفوز، والرد على كل من شككوا فى قدراتهم خلال الفترة الأخيرة، والتأكيد على أن فوزهم بالسوبر الإفريقى على حساب الترجى فى الدوحة، وبعده الفوز بالسوبر المصرى، على حساب الأهلى، فى أبوظبى، لم يأتى إلا عن جدارة واستحقاق.

يأتى هذا فى الوقت الذى فرض فيه باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، السرية على تدريبات الفريق، ومطالبة اللاعبين بعدم الإدلاء بأى أحاديث أو تصريحات إعلامية، خلال فترة المعسكر، من أجل إضفاء المزيد من التركيز على المعسكر، وتحقيق الهدف المرجو منه وهو الفوز بالنقاط الثلاث.

وحرص كارتيرون، خلال المران الأخير، على إخفاء معالم التشكيل، حتى لا تتسرب الى النادى الأهلى، خصوصاً وأنه يخطط لمفاجأة خلال المواجهة، حيث لم يستقر على طريقة اللعب، وهل سيلعب برأسى حربة، أم رأس حربة وحيد، وأرجأ كارتيرون حسم موقفه من التشكيل إلى الساعات الأخيرة التى ستسبق المواجهة، من أجل إحداث عنصر المفاجأة وإرباك حسابات رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى.

وحرص المدير الفنى على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الهجومية لتنفيذها خلال المواجهة، من أجل إرباك حسابات مدافعى الأهلى. وطالب كارتيرون لاعبيه بالالتزام باللعب على الأرض وعدم الاحتفاظ بالكرة، ولعب الكرة من لمسة واحدة، والسعى لاستغلال أنصاف الفرص التى ستسنح لهم خلال المواجهة.

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وخصص كارتيرون فقرة للتدريب على التسديد من الكرات الثابتة والمتحركة، من على حدود منطقة الجزاء، وتألق خلالها الثلاثى، فرجانى ساسى، وأشرف بن شرقى، ومحمد أوناجم. وعقد كارتيرون جلسة مع لاعبيه عقب المران، حرص خلالها على مشاهدة ملخص لمباريات الأهلى، الأخيرة، فى محاولة للاستفادة من نقاط القوة والضعف فى المنافس، والعمل على استغلالها خلال المواجهة.