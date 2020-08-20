شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يكشف المواعيد الجديدة للأجندة الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، المواعيد الجديدة للأجندة الدولية بعد تغييرها فى الفترة الأخيرة نظرا لتوقف النشاط الرياضى عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث أصدر الفيفا بيانًا رسميًا ذكر فيه أنه تمت الموافقة بالإجماع من قبل المجلس على مجموعة من التغييرات على جداول المباريات الدولية بسبب الوضع العالمى الناجم عن فيروس كورونا.

أضاف بيان الفيفا أنه تم استبدال فترة المباريات الدولية التى كان مقررا إقامتها بدءا من 31 أغسطس الجارى إلى 8 سبتمبر المقبل، بفترة أخرى تبدأ فى 24 يناير إلى 1 فبراير 2022.

أوضح الفيفا أن هذا القرار يسرى على جميع الاتحادات القارية باستثناء الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا»، مشيرا إلى أنه لا يوجد إلزام للاعبين من الاتحادات الأعضاء فى سبتمبر 2020.

وتابع بيان الاتحاد الدولى لكرة القدم «تشمل فترة المباريات الجديدة فى يناير 2022 بطولة كأس الأمم الأفريقية، وسيتم تحديد التواريخ فى مرحلة لاحقة، بالإضافة إلى مواعيد بطولة الكونكاكاف».

وأشار بيان الفيفا إلى أن هذه التغييرات بعد عملية تشاور شاملة مع الاتحادات والجهات المعنية بكرة القدم، وجاءت من خلال مجموعة العمل فى الفيفا الخاصة بالتعامل مع نتائج فيروس كورونا.

كما أصدر الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، بيانا رسميا أعلن من خلاله موافقته على تأجيل مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وكان من المفترض أنّ تُقام بطولة الأمم الإفريقية فى يونيو 2021 بالكاميرون، ولكن بسبب جائحة كورونا «كوفيد - 19»، تم تأجيل موعد انطلاق البطولة.

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الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» أعلن عزمه فى 30 يونيو الماضى، تأجيل البطولة لعام 2021، وهو ما أكده «فيفا» قبل قليل.

وبالإضافة للموافقة على تأجيل الأمم الإفريقية لـ2022، أوضح الاتحاد الدولى فى بيانه، أنّ التجمع الدولى فى سبتمبر القادم، تم إلغاؤه، كما أنّ الأندية ليست ملزمة بإرسال لاعبيها للمنتخبات، الأمر الذى سيضعها فى مأزق خلال الفترة المقبلة بشأن الاستعداد للمنافسات القادمة.