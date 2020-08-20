شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الرياضي لنادي أوفي كريت اليوناني: عمرو وردة لاعب رائع لكنه غريب الأطوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم يُبدِ اليوناني نيكوس نيوبليس، المدير الرياضي لنادي أوفي كريت، إعجابه بتصرفات مُحترفنا المصري، عمرو وردة، ولاعب نادي باوك سالونيكا.

وردة خلال مشوار الاحتراف في اليونان، واجه أكثر من مشكلة، آخرها كانت قطع إعارته من آيل لاريسا قبل نهاية الموسم، بسبب عدم التزامه بالعودة للتدريبات عقب استئنافها بعد التوقف بسبب جائحة كورونا «كوفيد – 19»

وقال نيوبليس عبر إذاعة «Super Sport FM 104.0» اليونانية: «عمرو وردة لاعب رائع، لقد أبهرني أداؤه».

وأضاف: «ولكنه غريب الأطوار بعض الشيء، وهذا يُفسد كل شيء، إنه لاعب كبير، وما زال صغيرًا في السن، لكن ما يفعله بمفرده يُفسد ما يبنيه، لقد كنت سعيدًا جدًا بجودته، بإمكانه أنّ ينجح ويتألق».