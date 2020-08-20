شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. كومان أمل كوتينيو الأخير قبل الانتقال لـ «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إن اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو والمعار من فريق برشلونة لفريق بايرن ميونخ الألماني، سيعود لبرشلونة بعد انتهاء إعارته للنادي الألماني.
وأشارت الصحيفة الإسبانية أن «كوتينيو» سيعود للبارسا وسيرى إذا كان قدوم المدير الفني الجديد للفريق الهولندي رونالد كومان، سيكون نقطة تحول في مستقبلة أم لا.
واوضحت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي سيرى أنه إذا لم يكن مستقبله مع الفريق بوجود المدير الفني الجديد، فبعدها سيتوجه صوب الدوري الإنجليزي مرة أخرى.
وكان قد قال «كومان» في المؤتمر الصحفي لتقديمه مديراً فنياً للبارسا، إنه يرى كوتينيو لاعباً في برشلونة، وهذا يعطي الأمل للاعب البرازيلي مرة أخرى لإثبات نفسه مع الفريق الموسم المقبل.
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