شكرا لقرائتكم خبر عن «بادجى» يقود هجوم الأهلى وأجايي يعود للجناح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذرت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، التى يترأسها محسن صالح، الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، من حقن اللاعبين بالمسكنات لحل أزمة الغيابات بسبب الإصابات التى ضربت عددا من العناصر الأساسية بالفريق مؤخرا، وذلك للدفع بهم أمام الزمالك فى مباراة القمة، المقررة غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 فى بطولة الدورى الممتاز.

وشددت اللجنة على أن حل المسكنات يضر اللاعبين، وقد يتسبب فى تفاقم الإصابة مرة أخرى، ووفقا لمصدر داخل النادى فإن اللجنة فتحت خط اتصال مع اللجنة الطبية، برئاسة محمد شوقى، لمناقشة أزمة الإصابات التى تطارد الفريق باستمرار، وتدرس اللجنة عقد اجتماع ثلاثى يضم فايلر والدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، وممثلا من اللجنة الطبية، عقب مباراة القمة، لبحث أزمة الإصابات وكيفية الخروج بحلول تقلل من الإصابات.

من ناحية أخرى، حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى، على حضور مران الفريق الذى أقيم صباح أمس الخميس، على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الزمالك، وتابع الخطيب مران الفريق بالكامل للاطمئنان على أحوال الفريق ودعم الجهاز الفنى واللاعبين لمواصلة الانتصارات وحسم بطولة الدورى الممتاز التى يتربع الأهلى على قمتها حالياً برصيد 56 نقطة. على صعيد متصل، عقد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، محاضرة مطوّلة مع اللاعبين قبل انطلاق المران أمس، وشرح فايلر للاعبى الفريق بعض الجمل الخططية ومهام كل لاعب فى المران قبل تنفيذه بشكل عملى فى المران. وتحدث المدير الفنى مع اللاعبين عن دور كل لاعب وأهمية مواصلة الانتصارات فى المرحلة المقبلة، لحسم بطولة الدورى رسميًا، وعقب المحاضرة خاض الفريق تدريبات قوية ركز خلالها الجهاز الفنى على الجانب الخططى فى المران. وحرص فايلر على تنفيذ جانب فنى وخططى فى تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين، استعداداً لمواجهة الزمالك، فيما خاض محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، ثلاثى حراسة المرمى، تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس، واشتمل المران على فقرة تصويبات والتدريب على الكرات العرضية.

ووضح خلال التدريبات تركيز المدير الفنى على تجهيز السنغالى أليو بادجى ليكون مفاجأة الفريق فى القمة للاعتماد على مهاجم صريح وإعادة جونيور أجاى لمركز الجناح لمواجهة أزمة الغيابات فى هذا المركز، وذلك بعد إصابة أحمد الشيخ والأنجولى جيرالدو فى مباراة أسوان الماضية، وكذلك غياب حسين الشحات بسبب جراحة الفتاق.

وخاض جيرالدو جلسة فى الجيم على هامش مران الفريق، ثم استكمل برنامجه التأهيلى الخاص بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية.

واشتكى جيرالدو من إصابة فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى مباراة أسوان الأخيرة فى بطولة الدورى الممتاز التى فاز فيها الفريق بثلاثية نظيفة، ويخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى لتجهيزه.

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