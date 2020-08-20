شكرا لقرائتكم خبر عن مرتبط يد الزمالك يواجه الجيش بنهائي الدوري الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق مرتبط كرة اليد بالنادي مواليد 2000 كأول المجموعة الثانية لنهائيات دورى مرتبط المحترفين. ومن المقرر أن تقام لقاءات الدور قبل النهائى لمرتبط محترفين 2000 يوم الأربعاء المقبل.

وتقام المباريات كالتالى:

تحديد المركزين الثالث والرابع: الأهلى أمام الطيران تحديد المركزين الأول والثانى: طلائع الزمالك أمام الجيش ويقود مرتبط الزمالك أحمد رمضان (هتلر) مديرا فنيا ويعاونه محمد عبدالسلام (ريشة) مدربا. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 96,914

تعافي 62,553

وفيات 5,197

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