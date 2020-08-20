شكرا لقرائتكم خبر عن خاميس رودريجيز يفتح النار على الألمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الكولومبى خاميس رودريجيز، صانع ألعاب ريال مدريد، عن معاناته خلال الفترة التى أمضاها بالأراضى الألمانية، معارًا إلى بايرن ميونخ بين عامى 2017 و2019.

وأبرزت صحيفة «بيلد» الألمانية تصريحات رودريجيز: «كان الطقس باردًا هناك، كما أن الشعب الألمانى بارد أيضًا، رغم المعاملة الرائعة التى تلقيتها فى بايرن».

وأردف: «الناس أحبونى بشدة هناك، لكن الأجواء كانت باردة.. كانت هناك أيام أذهب فيها إلى التدريبات الصباحية فى البرد القارس، وأسأل نفسى: (ماذا أفعل هنا؟)». ووصف رودريجيز الشعب الألمانى بـ«الآلات»، وذلك لعدم انشغالهم بأى شىء سوى العمل.

وشهدت الفترة الأولى للدولى الكولومبى فى ميونخ محاولته تعلم اللغة الألمانية على يد معلم خاص، لمدة 4 أشهر، لكنه لم ينجح فى ذلك.

وقال فى هذا الصدد: «لقد أخبرت المعلم ألا يضيع وقته ووقتى، فهذه لغة لم أرغب فى تعلمها».

ومنذ عودته إلى ريال مدريد، الصيف الماضى، لم يظهر خاميس بالدورى الإسبانى سوى فى 8 مباريات فقط. يُذكر أن تقارير إسبانية قد أشارت إلى رغبة الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لريال مدريد، فى رحيل النجم الكولومبى خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك لعدم استفادة الميرنجى من خدمات خاميس بعد عودته من فترة إعارته لبايرن ميونخ.

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