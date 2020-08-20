شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعي عن حكم مباراة القمة: سبق واغتال الأهلي أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدث عدلي القيعي، مستشار التسويق التعاقدات بالنادي الأهلي، عن ما أثير عن رغبة ناد محلي في التعاقد مع رينيه فايلر مدرب الأحمر، وعن رأيه في مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية.

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك في التاسعة من مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من منافسات مسابقة الدوري المصري.

وأضاف عدلي القيعي خلال برنامجه "ملك وكتابة" المُذاع عبر قناة «الأهلي»: «مباراة الأهلي والزمالك من أقوى (ديربيات) العالم، ومباراة ينتظرها جماهير الوطن العربي».

وتابع: «هناك ناد بعينه تخرج منه الكثير من الخروقات ولا أحد يستوقفه، أنه يفعل كارثة ليس للأهلي، ولكنه يخرق النظام الدولي، عندما تتحدث أن هناك ناد يركز على أن يحصل على لاعبين متعاقدين لمدة سنوات، كل الأسماء التي ترددت في الفترة الأخيرة هي للاعبين لا يوجد شروط جزئية في عقودهم، ومتعاقدين لأكثر من عامين مع الأهلي».

وواصل: «حتى أنهم يقولون إن المدير الفني للأهلي يتم التفاوض معه، ما الهدف من هذا الأمر؟ إما أن هذا الكلام صحيح أو أنه مجرد شائعة لو شائعة فهذا تدني وتخلي عن المسئولية، ولو هذا الكلام صحيح، إذن فنحن خرجنا من التدني إلى الجريمة، خرق النظام العام ولوائح الاتحاد الدولي وتنظيم كرة القدم».

وعن حكم مباراة القمة الكرواتي إيفان بيبك، قال: «أدار مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي، وحدث اغتيال وقتها لحق النادي الأهلي ولم يحتسب لنا ركلتين جزاء، وكان وقتها هناك اعتراض من الأهلي، نتمنى أن يدير الحكم اللقاء بشكل جيد».

وواصل: «أتمنى فعلاً من كل الجهات التي لها علاقة بإعطاء الموافقة على صرف الأهلي لعقد مؤمن زكريا بالكامل أن تعطي الموافقة، لأن مؤمن زكريا لاعب عبقري ومهم جدًا، بالإضافة إلى الخسارة الفنية التي لحقت بالأهلي واللاعب، وهو يستحق المساندة والدعاء بالشفاء، الأهلي حسنًا فعل أن يعطي له قيمة العقد مرة واحدة بدلا من صرفها على دفعات».

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واختتم: «نتمنى من وزير الشباب والرياضة أن يحل هذا الأمر سريعًا مع كل الجهات المعنية، مؤمن زكريا يستحق أن نقف جميعنا بجا