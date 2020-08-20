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شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يصدم جماهير باريس سان جيرمان قبل نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، حالة من الجدل قبل أيام قليلة من المباراة المرتقبة أمام بايرن ميونخ، في نهائي دوري أبطال أوروبا.ونشر نيمار صورة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، يفترش فيها على سرير طبي، مرتديا قناعا بلاستيكيا للتنفس.
وكتب النجم البرازيلي، رسالة مقتضبة باللغة البرتغالية: «اعتنِ بنفسك».وتأهل باريس سان جيرمان لنهائي دوري الأبطال، بالفوز على لايبزيج بثلاثية دون رد، كما تأهل العملاق البافاري بالنتيجة ذاتها على حساب أولمبيك ليون.
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