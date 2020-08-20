شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف موعد افتتاح صالة الكاراتيه والتايكوندو والجودو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن افتتاح صالة الكاراتيه والتايكوندو والجودو بالنادي يوم الجمعة بعد المقبل. ووصف منصور الافتتاح بأنه سيكون الأكبر بين الأندية المصرية. وشدد مرتضى منصور خلال كلمته للأعضاء مساء اليوم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامة للحفاظ على صحة الجميع. كما أكد رئيس الزمالك أنه سيتم عرض رسم بياني لفرع النادي في 6 أكتوبر عبر شاشة قناة الزمالك خلال ٤٨ ساعة. وتمنى مرتضى منصور فوز فريق الكرة الأول بالنادي فى لقاء القمة أمام الأهلي السبت المقبل.

واختتم منصور بتوجيه التهنئة للأعضاء بمناسبة العام الهجري الجديد . Advertisements الوضع في مصر

اصابات 96,914

تعافي 62,553

وفيات 5,197

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يكشف موعد افتتاح صالة الكاراتيه والتايكوندو والجودو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.