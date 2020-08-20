شكرا لقرائتكم خبر عن المفاجأة.. ميسي يرغب في الرحيل عن برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي إسباني عن نتيجة اجتماع اللاعب ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة مع المدير الفني الجديد رونالد كومان.

وأشار تقرير «راديو كتالونيا» الإسباني، أن ميسي أخبر المدير الفني الجديد أنه لا يرى مستقبله داخل قلعة الكامب نو، وأنه يرغب في الرحيل من النادي، ولكنه يدرك الصعوبات التي تقف حول تحقيق هذا الأمر بسبب شروط التعاقد.

وأوضح راديو كتالونيا، أنه تواصل مع برشلونة حول هذا الأمر، ولكن المسؤولين أكدوا أن اللاعب يملك عقد ساري المفعول مع الفريق، وأنهم لا يريدون التعليق على اجتماع ميسي مع كومان.

الجدير بالذكر أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي في صيف 2021، ويتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 700 مليون يورو، حيث كانت أشارات تقارير صحفية في وقت سابق بأن اللاعب أخبر الإدارة الكتالونية أنه لا يرغب في تجديد تعاقده مع الفريق مرة أخرى.