شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع إنتر ميلان: سنفوز على إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مدافع إنتر ميلان، دييجو جودين، الذي سيخوض غدا الجمعة، نهائي الدوري الأوروبي، أمام إشبيلية، إن مثل هذه المواجهات، تُلعب بحماس من أول لمسة في اللقاء.

وفاز جودين بلقب البطولة مرتين في مسيرته مع أتلتيكو مدريد، وأعرب عن أمله خلال مؤتمر صحفي في التتويج بها مع إنتر ميلان.

وأضاف: «ليس علي أن أوجه النصائح لزملائي، أنا أعمل وأسعى لفعل ما يريده المدرب وكلنا نريد الفوز وسنفوز بلقب الدوري الأوروبي».

وشدد «يجب أن نلعب غدا بحماس، فالنهائي يلعب بحماس من أول لمسة، علينا فعل ما تدربنا عليه وتقديم المزيد».

وأتم «علينا إعطاء كل ما لدينا للفوز، كل ما نريده هو النادي والجماهير. ليس علي إعطاء نصائح، أريد نفس ما يريده الفريق وهو التتويج».

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