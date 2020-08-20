شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع لايبزيج خليفة سيرجو راموس في ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مانشستر يونايتد في سباق ساخن مع ريال مدريد، على صفقة مميزة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري. ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإن مانشستر يونايتد يتابع الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع لايبزيج، ويرغب في ضمه هذا الصيف.

وكانت تقارير إسبانية قد زعمت أن ريال مدريد، اختار أوباميكانو، ليكون خليفة سيرجيو راموس قائد الفريق. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أوباميكانو لن يرحل عن لايبزيج بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت أن المان يونايتد لن يمانع في دفع هذا الرقم، لا سيما عقب فشل صفقة جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند، والتي كانت تبلغ قيمتها 108 ملايين جنيه إسترليني. يذكر أن آرسنال أيضا ظل يتابع أوباميكانو باهتمام لفترة، إلا أنه لم يتقدم بعرض رسمي لضمه حتى الآن.