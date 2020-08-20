شكرا لقرائتكم خبر عن ساسي وحازم ينفيان «الخناقة» بصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قطعا ثنائي الزمالك فيرجاني ساسي وحازم امام الشك باليقين ووجها معًا رسالة لمروجي الشائعات بنشرهما صورة تجمعهما معًا في معسكر الفريق بعدما ردد البعض دخولهما في مشادة وخناقة في مران الأبيض وهو ما نفاه أمير مرتضي منصور المشرف على الكرة.

ساسي وحازم

والتقطا ثنائي الزمالك صور لهما مع بعض زملائهم بالفريق وقام محمد عبدالغني بنشر الصورة على صفحته الشخصية ليؤكد عدم حدوث أي ازمة بين ساسي وحازم وان الهدف من هذه الشائعات ضرب استقرار الفريق.