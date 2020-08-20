سيدني: عجزنا وراء ذهاب ديوك للتعاون

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وكشف النادي الأسترالي على موقعه أمس عجزه عن إقناع المهاجم الذي نجح في تسجيل 14 هدفا من أصل 26 مباراة دورية في البقاء مع فريقه، إذ إن اللاعب أصر على الرحيل لتحقيق المزيد من المال لتأمين مستقبل أسرته.
وأكد النادي الأسترالي على لسان رئيسه التنفيذي جون تسانسيماس أنه قدم للاعب عرضا مغريا موافقا للفترة الحالية الاستثنائية التي تأثرت بالظروف الراهنة، إلا أن العرض السعودي كان مشجعا للاعب في مغادرة الفريق وعدم الرغبة في تجديد العقد الاحترافي الذي أبرمه في 2019.
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