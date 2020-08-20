شكرا لقرائتكم خبر الشباب يتوعد بمعاقبة الجزائري بلعمري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت ‏إدارة نادي الشباب أنها ستطبق اللوائح الانضباطية بحق المدافع الجزائري جمال بلعمري بعد تخلفه عن الحضور لموعد رحلة الطيران الخاصة من الجزائر إلى السعودية التي وفرتها إدارة النادي.

ويوجد بلعمري في بلاده الجزائر منذ توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وكان من المقرر عودته إلى صفوف فريقه الشباب قبل عدة أيام.

وفي بيان نشره الشباب على حسابه الخاص بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، أوضح النادي السعودي «تخلف لاعب الفريق الأول لكرة القدم المحترف الجزائري جمال الدين بلعمري عن الحضور لموعد رحلة الطيران الخاصة من الجزائر إلى السعودية والتي تم تأمينها بعد الحصول على كافة الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة».

وأضاف البيان «تؤكد إدارة الشباب أنها ستطبق اللوائح الانضباطية بحق اللاعب، وذلك بما يتوافق مع كافة الإجراءات النظامية».

وخسر الشباب أمام مضيفه الرائد بهدفين مقابل هدف أمس الأول في الجولة الـ26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، ويحتل الفريق المركز السابع برصيد 38 نقطة، بعد تحقيقه 11 انتصارا، و5 تعادلات، و10 هزائم.