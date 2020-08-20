الهلالي جيوفينكو قريب من جنوى الإيطالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى نادي جنوى الإيطالي رغبته في ضم محترف فريق الهلال الكروي الأول سيباستيان جيوفينكو (33 سنة) خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت وسائل إعلام إيطالية أن النادي كثف اتصالاته خلال الفترة الماضية مع اللاعب لمعرفة إمكانية عودته للملاعب الإيطالية التي انطلق منها عام 2006 وحتى 2011 والتي مثل خلالها أندية يوفنتس وإمبولي وبارما.

وأكدت صحيفة بارما الإيطالية أن اللاعب سيعود إلى إيطاليا عبر نادي جنوى وليس بارما الفريق الذي لعب له موسم 2010 ــ 2011، ووفقا لموقع الرياضة الإيطالية فإن فرصة عودة سيباستيان جيوفينكو لإيطاليا في الموسم الكروي الجديد باتت أقرب من ذي قبل.

وينتظر أن يعطي المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول الروماني رازفان لوشيسكو رأيه النهائي بعد ختام الموسم الكروي الحالي بعد أن يحقق الفريق الكروي اللقب الـ17 لبطولة الدوري، والذي يتصدر فيه دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الوقت الراهن، وذلك من خلال التقييم الشامل للفريق، ولا سيما أن المحترف البرازيلي كارلوس أدواردو هو الآخر في الطريق لتوديع الهلال بعد 7 مواسم احترافية قضاها مع الفريق الكروي.