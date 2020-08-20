الاتحاد يرفض الراحة ويستنجد بالإيفواري بوني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بتكثيف الجلسات العلاجية والجرعات اللياقية للمهاجم الإيفواري ويلفريد بوني للاستعانة به في مواجهة فريق الفيحاء الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولا يرى كاريلي وجودا لأي مهاجم صريح آخر في الفريق يمتلك المقومات التي لدى الإيفواري على الرغم من وجود وجاهزية المهاجم هارون كمارا كخيار آخر.

واضطر مدرب الاتحاد في الجولات الماضية للعب أمام فرق أبها والأهلي والاتفاق والفيصلي بلاعب وسط متقدم في خانة الهجوم الصريح، حيث يختار فهد المولد تارة والمحترف البرازيلي رومارينهو داسيلفا تارة أخرى.

وتبقى في عقد المحترف الإيفواري مهاجم فريق الاتحاد ويلفريد بوني 20 يوما، حيث يتبقى في عقده موسم إضافي غير إلزامي خاضع لرغبة الجهاز الفني من خلال تقييمه ودراسة الحاجة له في الموسم المقبل.

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ميدانيا، رفض كاريلي منح اللاعبين راحة أمس رغم وصولهم إلى جدة بعد رحلة بدأت من المجمعة إلى الرياض برا ثم إلى جدة جوا، حيث أدى اللاعبون الأساسيون مرانا استرجاعيا، فيما أدى بقية اللاعبين حصة اشتملت على جوانب لياقية وفنية.

من جهة أخرى، كشفت صحيفة Espn أن إدارة نادي الاتحاد أغلقت قضية نادي سانتوس البرازيلي بإتمام مستحقاتها المالية المتعلقة بقيمة انتقال اللاعب ايميليانو فيتشو، وذلك بتسديد مبلغ 600 ألف دولار .

وكان اللاعب انتقل لنادي الاتحاد في يوليو 2019 قادما من نادي سانتوس، وذلك برغبة من المدير الفني السابق لويس سييرا، ثم غادر جدة في نوفمبر 2019، ووجه اللاعب حينها اتهامات للإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي تتعلق بعدم استلام رواتب ثلاثة أشهر، وإهمال الرسوم الدراسية لابنته حتى تم طردها من المدرسة.

وسرعان ما علقت إدارة النادي وفندت مزاعم فيتشو، وأكدت تسليمه رواتبه الشهرية وسداد الرسوم الدراسية لابنته، ثم أكدت الإدارة أن تصرفات اللاعب السلبية كانت نتيجة إقالة سييرا الذي طلب التعاقد معه ليبحث عن أي طريقة للخروج من النادي.