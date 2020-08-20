خبرة إشبيلية تصطدم بطموحات إنتر

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وتقام المباراة دون جماهير على استاد «راين إنرجي» في كولونيا، في ظل إقامة جميع مباريات الأدوار النهائية للبطولة في هذا الموسم بألمانيا بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا.
ولم يسبق لأي فريق أن توج بلقب الدوري الأوروبي أكثر من إشبيلية الذي أحرز اللقب خمس مرات سابقة.
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