شكرا لقرائتكم خبر خبرة إشبيلية تصطدم بطموحات إنتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسدل الستار اليوم على فعاليات هذا الموسم المثير لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم بمواجهة نارية متوازنة بين إنتر ميلان الإيطالي وإشبيلية الإسباني في المباراة النهائية للبطولة.

وتقام المباراة دون جماهير على استاد «راين إنرجي» في كولونيا، في ظل إقامة جميع مباريات الأدوار النهائية للبطولة في هذا الموسم بألمانيا بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا.

ولم يسبق لأي فريق أن توج بلقب الدوري الأوروبي أكثر من إشبيلية الذي أحرز اللقب خمس مرات سابقة.