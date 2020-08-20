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خبرة إشبيلية تصطدم بطموحات إنتر

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- بواسطة أيمن الوشواش - يسدل الستار اليوم على فعاليات هذا الموسم المثير لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم بمواجهة نارية متوازنة بين إنتر ميلان الإيطالي وإشبيلية الإسباني في المباراة النهائية للبطولة.

وتقام المباراة دون جماهير على استاد «راين إنرجي» في كولونيا، في ظل إقامة جميع مباريات الأدوار النهائية للبطولة في هذا الموسم بألمانيا بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس .

ولم يسبق لأي فريق أن توج بلقب الدوري الأوروبي أكثر من إشبيلية الذي أحرز اللقب خمس مرات سابقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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