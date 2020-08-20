استبعاد عودة الجماهير للدوري الإسباني الموسم الجديد

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وذكرت إذاعة «كادينا سير» أن الحكومة الإسبانية تراقب الأوضاع عن كثب، مع استبعاد إمكانية عودة الجماهير في بداية الموسم.
ورغم أن معدل الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا يظل مرتفعا، رغم أن أعداد الوفيات والحالات الحرجة ليست بنفس الصورة التي كان عليها الأمر خلال ذروة العدوى في البلاد، هناك نظرة تشاؤمية إزاء إمكانية عودة الجماهير للمدرجات خلال منافسات الدوري المحلي في 2020.
وتوقف الدوري الإسباني لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب الجائحة قبل استئنافه في يونيو، بدون جماهير.
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