شكرا لقرائتكم خبر استبعاد عودة الجماهير للدوري الإسباني الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات من المؤكد انطلاق الموسم المقبل من الدوري الإسباني لكرة القدم يوم 12 سبتمبر المقبل دون جمهور، في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت إذاعة «كادينا سير» أن الحكومة الإسبانية تراقب الأوضاع عن كثب، مع استبعاد إمكانية عودة الجماهير في بداية الموسم.

ورغم أن معدل الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا يظل مرتفعا، رغم أن أعداد الوفيات والحالات الحرجة ليست بنفس الصورة التي كان عليها الأمر خلال ذروة العدوى في البلاد، هناك نظرة تشاؤمية إزاء إمكانية عودة الجماهير للمدرجات خلال منافسات الدوري المحلي في 2020.

وتوقف الدوري الإسباني لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب الجائحة قبل استئنافه في يونيو، بدون جماهير.