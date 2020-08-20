نيمار يقترب من التخلص من ظلال ميسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد ثلاث سنوات كاملة على رحيله عن صفوف برشلونة الإسباني، أصبح نجم كرة القدم البرازيلي نيمار على بعد خطوة واحدة من التخلص من ظلال النجم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي.

وعلى مدار السنوات التي قضاها نيمار مع برشلونة، لم يستطع النجم البرازيلي الشاب الخروج من ظلال زميله ميسي، ولكنه الآن أصبح على بعد انتصار واحد من تحقيق ذلك.

ومن بين الأسباب التي ترددت حول رحيل نيمار عن صفوف برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في 2017 ، كانت ملحمة الفريق في دوري الأبطال بنفس العام.

وسجل نيمار الهدفين الرابع والخامس لبرشلونة في الدقيقتين 88 و90 كما صنع هدفا لزميله سيرجي روبرتو في الوقت بدل الضائع ليقود برشلونة للفوز على باريس سان جيرمان إيابا بعدما فاز سان جيرمان على ملعبه 4 ـ 0 ذهابا بدور الستة عشر للبطولة، ولكن جميع الصحف في اليوم التالي حرصت على نشر صورة ميسي منتشيا بهذا النصر.

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وخلال مسيرته مع برشلونة من 2013 إلى 2017، نال نيمار الإشادة بصفته إضافة للهجوم القوي للفريق بقيادة ميسي ولويس سواريز.

وتوج نيمار مسيرته مع الفريق الكتالوني بلقب دوري الأبطال في 2015، ولكنه لم يستطع أبدا التخلص من ظلال ميسي.

وجاءت الفرصة لنيمار ليحاول الابتعاد عن هذه الظلال عندما أنفق مالكو سان جيرمان 222 مليون يورو (264 مليون دولار) لسداد الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع برشلونة من أجل انتقاله لصفوف سان جيرمان في صيف 2017 .